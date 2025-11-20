The Odor Cijena danas

Trenutačna cijena The Odor (ODOR) danas je $ 0.00008882, s promjenom od 2.26% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ODOR u USD je $ 0.00008882 po ODOR.

The Odor trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 44,538, s količinom u optjecaju od 499.76M ODOR. Tijekom posljednja 24 sata, ODOR trgovao je između $ 0.00007392 (niska) i $ 0.00009241 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00037921, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00007392.

U kratkoročnim performansama, ODOR se kretao -0.44% u posljednjem satu i -24.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu The Odor (ODOR)

Tržišna kapitalizacija $ 44.54K$ 44.54K $ 44.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 74.90K$ 74.90K $ 74.90K Količina u optjecaju 499.76M 499.76M 499.76M Ukupna količina 840,458,119.4294894 840,458,119.4294894 840,458,119.4294894

