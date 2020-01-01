The Notwork (NOTWORK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u The Notwork (NOTWORK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

The Notwork (NOTWORK) Informacije The Notwork is a community building businesses together for the benefit of the $NOTWORK token. Up to 90% of the revenue generated will go back to the community via buy backs and burns. The aim is to create a community token that does the working for you. We do this by distributing all business revenue back to holders via a buyback and burn. With the revenue we build a Solana stakepool to create a sustainable and everlasting deflationary mechanic. Službena web stranica: https://thenotwork.cc/ Bijela knjiga: https://thenotwork.cc/ Kupi NOTWORK odmah!

The Notwork (NOTWORK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za The Notwork (NOTWORK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 51.00K $ 51.00K $ 51.00K Ukupna količina: $ 9.60B $ 9.60B $ 9.60B Količina u optjecaju: $ 9.60B $ 9.60B $ 9.60B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 51.00K $ 51.00K $ 51.00K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni The Notwork (NOTWORK)

The Notwork (NOTWORK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike The Notwork (NOTWORK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NOTWORK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NOTWORK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NOTWORK tokena, istražite NOTWORK cijenu tokena uživo!

NOTWORK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NOTWORK? Naša NOTWORK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NOTWORK predviđanje cijene tokena odmah!

