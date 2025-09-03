The Notwork (NOTWORK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

The Notwork (NOTWORK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NOTWORKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOTWORK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOTWORK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Notwork (NOTWORK)

Tržišna kapitalizacija $ 51.00K$ 51.00K $ 51.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 51.00K$ 51.00K $ 51.00K Količina u optjecaju 9.60B 9.60B 9.60B Ukupna količina 9,595,959,595.0 9,595,959,595.0 9,595,959,595.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Notwork je $ 51.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOTWORK je 9.60B, s ukupnom količinom od 9595959595.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.00K.