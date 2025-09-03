Više o NOTWORK

The Notwork (NOTWORK) Informacije o cijeni (USD)

The Notwork (NOTWORK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NOTWORKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOTWORK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOTWORK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Notwork (NOTWORK)

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Notwork je $ 51.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOTWORK je 9.60B, s ukupnom količinom od 9595959595.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.00K.

The Notwork (NOTWORK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz The Notwork u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz The Notwork u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz The Notwork u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz The Notwork u USD iznosila je $ 0.

Danas$ 0--
30 dana$ 0+6.11%
60 dana$ 0+38.35%
90 dana$ 0--

Što je The Notwork (NOTWORK)

The Notwork is a community building businesses together for the benefit of the $NOTWORK token. Up to 90% of the revenue generated will go back to the community via buy backs and burns. The aim is to create a community token that does the working for you. We do this by distributing all business revenue back to holders via a buyback and burn. With the revenue we build a Solana stakepool to create a sustainable and everlasting deflationary mechanic.

Cijena NOTWORK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Trenutačna cijena NOTWORK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Tržišna kapitalizacija za NOTWORK je $ 51.00K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Količina u optjecaju za NOTWORK je 9.60B USD.
NOTWORK je postigao ATH cijenu od 0 USD.
NOTWORK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
24-satni obujam trgovanja za NOTWORK je -- USD.
NOTWORK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NOTWORK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.