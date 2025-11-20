The New Genesis Cijena danas

Trenutačna cijena The New Genesis (GEN) danas je $ 0.00000763, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GEN u USD je $ 0.00000763 po GEN.

The New Genesis trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,311.6, s količinom u optjecaju od 958.11M GEN. Tijekom posljednja 24 sata, GEN trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00051245, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000593.

U kratkoročnim performansama, GEN se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu The New Genesis (GEN)

Tržišna kapitalizacija $ 7.31K$ 7.31K $ 7.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.31K$ 7.31K $ 7.31K Količina u optjecaju 958.11M 958.11M 958.11M Ukupna količina 958,111,032.289178 958,111,032.289178 958,111,032.289178

