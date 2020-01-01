The Nation Token (NATO) Tokenomika
The Nation Token (NATO) represents a groundbreaking experiment in global financial cooperation and decentralization. Our vision is to create a token entirely owned and managed by the global community, devoid of centralized control or team ownership. NATO will be launched on the Base Network to ensure security, scalability, and accessibility for all participants. The ultimate goal of NATO is to empower people worldwide to collaborate and potentially create value through collective action. We will challenge the public to see if the token can reach a value of $0.01 per NATO, driven solely by community activity and engagement.
- Decentralized Ownership: NATO is designed to be fully decentralized, with no central authority or team controlling its distribution, allocation, or use.
- Community Experiment: The project challenges the global community to collaborate and organically build value, aiming for the token to reach $0.01 per NATO.
- Transparency and Trust: By launching on the Base Network and providing open-source smart contracts, we ensure complete transparency in the token's creation and distribution.
- Empowerment: NATO seeks to empower individuals globally to participate in and influence a decentralized financial ecosystem.
The Nation Token (NATO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike The Nation Token (NATO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj NATO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja NATO tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
