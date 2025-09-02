Više o NATO

NATO Informacije o cijeni

NATO Bijela knjiga

NATO Službena web stranica

NATO Tokenomija

NATO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

The Nation Token Logotip

The Nation Token Cijena (NATO)

Neuvršten

1 NATO u USD cijena uživo:

--
----
-3.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena The Nation Token (NATO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:14:44 (UTC+8)

The Nation Token (NATO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.10%

-3.75%

+17.43%

+17.43%

The Nation Token (NATO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NATOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NATO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NATO se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, -3.75% u posljednjih 24 sata i +17.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Nation Token (NATO)

$ 2.63M
$ 2.63M$ 2.63M

--
----

$ 2.63M
$ 2.63M$ 2.63M

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Nation Token je $ 2.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NATO je 1.00T, s ukupnom količinom od 1000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.63M.

The Nation Token (NATO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz The Nation Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz The Nation Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz The Nation Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz The Nation Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.75%
30 dana$ 0+24.98%
60 dana$ 0+116.28%
90 dana$ 0--

Što je The Nation Token (NATO)

The Nation Token (NATO) represents a groundbreaking experiment in global financial cooperation and decentralization. Our vision is to create a token entirely owned and managed by the global community, devoid of centralized control or team ownership. NATO will be launched on the Base Network to ensure security, scalability, and accessibility for all participants. The ultimate goal of NATO is to empower people worldwide to collaborate and potentially create value through collective action. We will challenge the public to see if the token can reach a value of $0.01 per NATO, driven solely by community activity and engagement. 1. Decentralized Ownership: NATO is designed to be fully decentralized, with no central authority or team controlling its distribution, allocation, or use. 2. Community Experiment: The project challenges the global community to collaborate and organically build value, aiming for the token to reach $0.01 per NATO. 3. Transparency and Trust: By launching on the Base Network and providing open-source smart contracts, we ensure complete transparency in the token's creation and distribution. 4. Empowerment: NATO seeks to empower individuals globally to participate in and influence a decentralized financial ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs The Nation Token (NATO)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

The Nation Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The Nation Token (NATO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The Nation Token (NATO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The Nation Token.

Provjerite The Nation Token predviđanje cijene sada!

NATO u lokalnim valutama

The Nation Token (NATO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The Nation Token (NATO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NATO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The Nation Token (NATO)

Koliko The Nation Token (NATO) vrijedi danas?
Cijena NATO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NATO u USD?
Trenutačna cijena NATO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The Nation Token?
Tržišna kapitalizacija za NATO je $ 2.63M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NATO?
Količina u optjecaju za NATO je 1.00T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NATO?
NATO je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NATO?
NATO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NATO?
24-satni obujam trgovanja za NATO je -- USD.
Hoće li NATO još narasti ove godine?
NATO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NATO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:14:44 (UTC+8)

The Nation Token (NATO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.