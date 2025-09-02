The Nation Token (NATO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) -3.75% Promjena cijene (7D) +17.43% Promjena cijene (7D) +17.43%

The Nation Token (NATO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NATOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NATO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NATO se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, -3.75% u posljednjih 24 sata i +17.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Nation Token (NATO)

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Nation Token je $ 2.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NATO je 1.00T, s ukupnom količinom od 1000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.63M.