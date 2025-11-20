the most watched egg Cijena danas

Trenutačna cijena the most watched egg (EGG) danas je $ 0.0000081, s promjenom od 2.49% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije EGG u USD je $ 0.0000081 po EGG.

the most watched egg trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,807.98, s količinom u optjecaju od 969.17M EGG. Tijekom posljednja 24 sata, EGG trgovao je između $ 0.00000744 (niska) i $ 0.00000824 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0012292, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000744.

U kratkoročnim performansama, EGG se kretao +0.82% u posljednjem satu i -18.16% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu the most watched egg (EGG)

Tržišna kapitalizacija $ 7.81K$ 7.81K $ 7.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.81K$ 7.81K $ 7.81K Količina u optjecaju 969.17M 969.17M 969.17M Ukupna količina 969,173,440.579299 969,173,440.579299 969,173,440.579299

Trenutačna tržišna kapitalizacija the most watched egg je $ 7.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EGG je 969.17M, s ukupnom količinom od 969173440.579299. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.81K.