THE MEME GAME Logotip

THE MEME GAME Cijena (MEMEGAME)

Neuvršten

1 MEMEGAME u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena THE MEME GAME (MEMEGAME)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:08:01 (UTC+8)

THE MEME GAME (MEMEGAME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00105196
$ 0.00105196$ 0.00105196

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.08%

+1.08%

THE MEME GAME (MEMEGAME) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MEMEGAMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEMEGAME je $ 0.00105196, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEMEGAME se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu THE MEME GAME (MEMEGAME)

$ 12.87K
$ 12.87K$ 12.87K

--
----

$ 12.87K
$ 12.87K$ 12.87K

852.17M
852.17M 852.17M

852,165,148.1096
852,165,148.1096 852,165,148.1096

Trenutačna tržišna kapitalizacija THE MEME GAME je $ 12.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MEMEGAME je 852.17M, s ukupnom količinom od 852165148.1096. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.87K.

THE MEME GAME (MEMEGAME) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz THE MEME GAME u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz THE MEME GAME u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz THE MEME GAME u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz THE MEME GAME u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+23.13%
60 dana$ 0-20.50%
90 dana$ 0--

Što je THE MEME GAME (MEMEGAME)

$MEMEGAME is a meme-based cryptocurrency project designed to combine the fun and engaging aspects of memes with the innovative potential of blockchain technology. The project aims to create a vibrant community where users can participate in gaming and social activities while earning rewards through the $MEMEGAME token. With a focus on entertainment and community engagement, $MEMEGAME seeks to leverage the popularity of memes to drive adoption and create a unique ecosystem that fosters creativity and collaboration among its users. The platform also includes features such as staking, gaming competitions, and community-driven initiatives to enhance user interaction and value.

Resurs THE MEME GAME (MEMEGAME)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

THE MEME GAME Predviđanje cijene (USD)

Koliko će THE MEME GAME (MEMEGAME) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših THE MEME GAME (MEMEGAME) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za THE MEME GAME.

Provjerite THE MEME GAME predviđanje cijene sada!

MEMEGAME u lokalnim valutama

THE MEME GAME (MEMEGAME) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike THE MEME GAME (MEMEGAME) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MEMEGAME opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o THE MEME GAME (MEMEGAME)

Koliko THE MEME GAME (MEMEGAME) vrijedi danas?
Cijena MEMEGAME uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MEMEGAME u USD?
Trenutačna cijena MEMEGAME u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija THE MEME GAME?
Tržišna kapitalizacija za MEMEGAME je $ 12.87K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MEMEGAME?
Količina u optjecaju za MEMEGAME je 852.17M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MEMEGAME?
MEMEGAME je postigao ATH cijenu od 0.00105196 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MEMEGAME?
MEMEGAME je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MEMEGAME?
24-satni obujam trgovanja za MEMEGAME je -- USD.
Hoće li MEMEGAME još narasti ove godine?
MEMEGAME mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MEMEGAME predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.