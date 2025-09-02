The Meerkat Meme (MEERKAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00208666$ 0.00208666 $ 0.00208666 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.54% Promjena cijene (1D) +1.97% Promjena cijene (7D) -24.46% Promjena cijene (7D) -24.46%

The Meerkat Meme (MEERKAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MEERKATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEERKAT je $ 0.00208666, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEERKAT se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, +1.97% u posljednjih 24 sata i -24.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Meerkat Meme (MEERKAT)

Tržišna kapitalizacija $ 38.07K$ 38.07K $ 38.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.07K$ 38.07K $ 38.07K Količina u optjecaju 999.63M 999.63M 999.63M Ukupna količina 999,630,536.566699 999,630,536.566699 999,630,536.566699

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Meerkat Meme je $ 38.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MEERKAT je 999.63M, s ukupnom količinom od 999630536.566699. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.07K.