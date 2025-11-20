the mascot of crypto Cijena danas

Trenutačna cijena the mascot of crypto (CANDLE) danas je $ 0.00000476, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CANDLE u USD je $ 0.00000476 po CANDLE.

the mascot of crypto trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,750.7, s količinom u optjecaju od 998.71M CANDLE. Tijekom posljednja 24 sata, CANDLE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00004459, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000047.

U kratkoročnim performansama, CANDLE se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu the mascot of crypto (CANDLE)

Tržišna kapitalizacija $ 4.75K$ 4.75K $ 4.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.75K$ 4.75K $ 4.75K Količina u optjecaju 998.71M 998.71M 998.71M Ukupna količina 998,710,637.728182 998,710,637.728182 998,710,637.728182

Trenutačna tržišna kapitalizacija the mascot of crypto je $ 4.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CANDLE je 998.71M, s ukupnom količinom od 998710637.728182. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.75K.