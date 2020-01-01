The Martian Dog (MARVIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u The Martian Dog (MARVIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

The Martian Dog (MARVIN) Informacije Marvin is a token adopted Dog Meme theme, run by community itself, Marvin unites puppy and elon lovers around the world, and also brings interesting ideas as a basis for future project steps, with transparent development and safe tokenomics. Marvin, a Havanese, has Elon Musk as his emotional support. We adore the adorable Marvin just as much as Elon does. Marvin created with 420,690,000,000 total supply, based on ETHEREUM blockchain, 0/0 tax, renounced and LP burnt. Službena web stranica: https://www.elonlovemarvin.com/ Kupi MARVIN odmah!

The Martian Dog (MARVIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za The Martian Dog (MARVIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 197.12K $ 197.12K $ 197.12K Ukupna količina: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Količina u optjecaju: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 197.12K $ 197.12K $ 197.12K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni The Martian Dog (MARVIN)

The Martian Dog (MARVIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike The Martian Dog (MARVIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MARVIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MARVIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MARVIN tokena, istražite MARVIN cijenu tokena uživo!

