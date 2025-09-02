Više o MARVIN

The Martian Dog Logotip

The Martian Dog Cijena (MARVIN)

Neuvršten

1 MARVIN u USD cijena uživo:

-2.50%1D
Grafikon aktualnih cijena The Martian Dog (MARVIN)
The Martian Dog (MARVIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.22%

-2.51%

-7.04%

-7.04%

The Martian Dog (MARVIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MARVINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MARVIN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MARVIN se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, -2.51% u posljednjih 24 sata i -7.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Martian Dog (MARVIN)

$ 195.25K
$ 195.25K$ 195.25K

$ 195.25K
$ 195.25K$ 195.25K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Martian Dog je $ 195.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MARVIN je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 195.25K.

The Martian Dog (MARVIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz The Martian Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz The Martian Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz The Martian Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz The Martian Dog u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.51%
30 dana$ 0+8.18%
60 dana$ 0+31.73%
90 dana$ 0--

Što je The Martian Dog (MARVIN)

Marvin is a token adopted Dog Meme theme, run by community itself, Marvin unites puppy and elon lovers around the world, and also brings interesting ideas as a basis for future project steps, with transparent development and safe tokenomics. Marvin, a Havanese, has Elon Musk as his emotional support. We adore the adorable Marvin just as much as Elon does. Marvin created with 420,690,000,000 total supply, based on ETHEREUM blockchain, 0/0 tax, renounced and LP burnt.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs The Martian Dog (MARVIN)

Službena web-stranica

The Martian Dog Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The Martian Dog (MARVIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The Martian Dog (MARVIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The Martian Dog.

Provjerite The Martian Dog predviđanje cijene sada!

MARVIN u lokalnim valutama

The Martian Dog (MARVIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The Martian Dog (MARVIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MARVIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The Martian Dog (MARVIN)

Koliko The Martian Dog (MARVIN) vrijedi danas?
Cijena MARVIN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MARVIN u USD?
Trenutačna cijena MARVIN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The Martian Dog?
Tržišna kapitalizacija za MARVIN je $ 195.25K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MARVIN?
Količina u optjecaju za MARVIN je 420.69B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MARVIN?
MARVIN je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MARVIN?
MARVIN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MARVIN?
24-satni obujam trgovanja za MARVIN je -- USD.
Hoće li MARVIN još narasti ove godine?
MARVIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MARVIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
