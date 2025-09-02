The Loonies (LOON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00266627$ 0.00266627 $ 0.00266627 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.29% Promjena cijene (1D) +0.59% Promjena cijene (7D) -11.39% Promjena cijene (7D) -11.39%

The Loonies (LOON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LOONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOON je $ 0.00266627, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOON se promijenio za +1.29% u posljednjih sat vremena, +0.59% u posljednjih 24 sata i -11.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Loonies (LOON)

Tržišna kapitalizacija $ 157.00K$ 157.00K $ 157.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 157.00K$ 157.00K $ 157.00K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Loonies je $ 157.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOON je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 157.00K.