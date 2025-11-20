THE LONGEST PUMPFUN STREAM Cijena danas

Trenutačna cijena THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) danas je $ 0.00000758, s promjenom od 4.43% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PUMPATHON u USD je $ 0.00000758 po PUMPATHON.

THE LONGEST PUMPFUN STREAM trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,573.85, s količinom u optjecaju od 999.21M PUMPATHON. Tijekom posljednja 24 sata, PUMPATHON trgovao je između $ 0.00000686 (niska) i $ 0.00000758 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00341605, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000686.

U kratkoročnim performansama, PUMPATHON se kretao -- u posljednjem satu i -8.73% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON)

Tržišna kapitalizacija $ 7.57K$ 7.57K $ 7.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.57K$ 7.57K $ 7.57K Količina u optjecaju 999.21M 999.21M 999.21M Ukupna količina 999,211,208.505805 999,211,208.505805 999,211,208.505805

Trenutačna tržišna kapitalizacija THE LONGEST PUMPFUN STREAM je $ 7.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUMPATHON je 999.21M, s ukupnom količinom od 999211208.505805. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.57K.