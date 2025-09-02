The Lokie Cabal (CABAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00309761, 24-satna najviša cijena $ 0.00326318. Najviša cijena ikada $ 0.02006678. Najniža cijena $ 0.00171565. Promjena cijene (1H) +0.06%, Promjena cijene (1D) +1.66%, Promjena cijene (7D) +12.02%.

The Lokie Cabal (CABAL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00324896. Tijekom protekla 24 sata, CABALtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00309761 i najviše cijene $ 0.00326318, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CABAL je $ 0.02006678, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00171565.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CABAL se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +1.66% u posljednjih 24 sata i +12.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Lokie Cabal (CABAL)

Tržišna kapitalizacija $ 3.25M, Obujam (24 sata) --, Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.25M, Količina u optjecaju 999.91M, Ukupna količina 999,906,891.326559

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Lokie Cabal je $ 3.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CABAL je 999.91M, s ukupnom količinom od 999906891.326559. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.25M.