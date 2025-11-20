The Last Job Cijena danas

Trenutačna cijena The Last Job (QUIT) danas je --, s promjenom od 13.43% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije QUIT u USD je -- po QUIT.

The Last Job trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 45,530, s količinom u optjecaju od 989.74M QUIT. Tijekom posljednja 24 sata, QUIT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, QUIT se kretao -1.44% u posljednjem satu i -38.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu The Last Job (QUIT)

Tržišna kapitalizacija $ 45.53K$ 45.53K $ 45.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.53K$ 45.53K $ 45.53K Količina u optjecaju 989.74M 989.74M 989.74M Ukupna količina 989,741,004.499841 989,741,004.499841 989,741,004.499841

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Last Job je $ 45.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUIT je 989.74M, s ukupnom količinom od 989741004.499841. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.53K.