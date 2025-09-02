The Innovation Game (TIG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.53064 $ 0.53064 $ 0.53064 24-satna najniža cijena $ 0.631922 $ 0.631922 $ 0.631922 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.53064$ 0.53064 $ 0.53064 24-satna najviša cijena $ 0.631922$ 0.631922 $ 0.631922 Najviša cijena ikada $ 4.3$ 4.3 $ 4.3 Najniža cijena $ 0.116623$ 0.116623 $ 0.116623 Promjena cijene (1H) -0.22% Promjena cijene (1D) -2.11% Promjena cijene (7D) -30.84% Promjena cijene (7D) -30.84%

The Innovation Game (TIG) cijena u stvarnom vremenu je $0.615911. Tijekom protekla 24 sata, TIGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.53064 i najviše cijene $ 0.631922, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TIG je $ 4.3, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.116623.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TIG se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, -2.11% u posljednjih 24 sata i -30.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Innovation Game (TIG)

Tržišna kapitalizacija $ 14.82M$ 14.82M $ 14.82M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.19M$ 28.19M $ 28.19M Količina u optjecaju 24.07M 24.07M 24.07M Ukupna količina 45,776,458.84933256 45,776,458.84933256 45,776,458.84933256

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Innovation Game je $ 14.82M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TIG je 24.07M, s ukupnom količinom od 45776458.84933256. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.19M.