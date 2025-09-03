The ILLUSION Project (ILLUSION) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +7.01% Promjena cijene (7D) +7.01%

The ILLUSION Project (ILLUSION) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ILLUSIONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ILLUSION je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ILLUSION se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +7.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The ILLUSION Project (ILLUSION)

Tržišna kapitalizacija $ 8.08K$ 8.08K $ 8.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.41K$ 15.41K $ 15.41K Količina u optjecaju 524.59M 524.59M 524.59M Ukupna količina 999,866,038.144261 999,866,038.144261 999,866,038.144261

Trenutačna tržišna kapitalizacija The ILLUSION Project je $ 8.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ILLUSION je 524.59M, s ukupnom količinom od 999866038.144261. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.41K.