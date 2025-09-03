Više o HUSL

The HUSL Logotip

The HUSL Cijena (HUSL)

Neuvršten

1 HUSL u USD cijena uživo:

$0.0010492
$0.0010492$0.0010492
-1.80%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena The HUSL (HUSL)
The HUSL (HUSL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00104292
$ 0.00104292$ 0.00104292
24-satna najniža cijena
$ 0.00106994
$ 0.00106994$ 0.00106994
24-satna najviša cijena

$ 0.00104292
$ 0.00104292$ 0.00104292

$ 0.00106994
$ 0.00106994$ 0.00106994

$ 4.73
$ 4.73$ 4.73

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-1.90%

+5.71%

+5.71%

The HUSL (HUSL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00104835. Tijekom protekla 24 sata, HUSLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00104292 i najviše cijene $ 0.00106994, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HUSL je $ 4.73, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HUSL se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -1.90% u posljednjih 24 sata i +5.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The HUSL (HUSL)

$ 0.42
$ 0.42$ 0.42

--
----

$ 73.44K
$ 73.44K$ 73.44K

404.00
404.00 404.00

70,000,000.0
70,000,000.0 70,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija The HUSL je $ 0.42, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HUSL je 404.00, s ukupnom količinom od 70000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 73.44K.

The HUSL (HUSL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz The HUSL u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz The HUSL u USD iznosila je $ +0.0002613328.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz The HUSL u USD iznosila je $ +0.0000905781.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz The HUSL u USD iznosila je $ -0.0009605922236730732.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.90%
30 dana$ +0.0002613328+24.93%
60 dana$ +0.0000905781+8.64%
90 dana$ -0.0009605922236730732-47.81%

Što je The HUSL (HUSL)

The HUSL allows musicians to radically change the way they connect with their fans worldwide using NFTS and blockchain technology. The HUSL gives the power back to creators, allowing them to interact on their own terms and on their own accord."

Resurs The HUSL (HUSL)

Službena web-stranica

The HUSL Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The HUSL (HUSL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The HUSL (HUSL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The HUSL.

Provjerite The HUSL predviđanje cijene sada!

HUSL u lokalnim valutama

The HUSL (HUSL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The HUSL (HUSL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HUSL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The HUSL (HUSL)

Koliko The HUSL (HUSL) vrijedi danas?
Cijena HUSL uživo u USD je 0.00104835 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HUSL u USD?
Trenutačna cijena HUSL u USD je $ 0.00104835. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The HUSL?
Tržišna kapitalizacija za HUSL je $ 0.42 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HUSL?
Količina u optjecaju za HUSL je 404.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HUSL?
HUSL je postigao ATH cijenu od 4.73 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HUSL?
HUSL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HUSL?
24-satni obujam trgovanja za HUSL je -- USD.
Hoće li HUSL još narasti ove godine?
HUSL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HUSL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
