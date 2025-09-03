The HUSL (HUSL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00104292 $ 0.00104292 $ 0.00104292 24-satna najniža cijena $ 0.00106994 $ 0.00106994 $ 0.00106994 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00104292$ 0.00104292 $ 0.00104292 24-satna najviša cijena $ 0.00106994$ 0.00106994 $ 0.00106994 Najviša cijena ikada $ 4.73$ 4.73 $ 4.73 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -1.90% Promjena cijene (7D) +5.71% Promjena cijene (7D) +5.71%

The HUSL (HUSL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00104835. Tijekom protekla 24 sata, HUSLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00104292 i najviše cijene $ 0.00106994, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HUSL je $ 4.73, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HUSL se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -1.90% u posljednjih 24 sata i +5.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The HUSL (HUSL)

Tržišna kapitalizacija $ 0.42$ 0.42 $ 0.42 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 73.44K$ 73.44K $ 73.44K Količina u optjecaju 404.00 404.00 404.00 Ukupna količina 70,000,000.0 70,000,000.0 70,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija The HUSL je $ 0.42, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HUSL je 404.00, s ukupnom količinom od 70000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 73.44K.