the honest guy Logotip

the honest guy Cijena (THGUY)

Neuvršten

1 THGUY u USD cijena uživo:

--
----
+3.80%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena the honest guy (THGUY)
the honest guy (THGUY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00101129
$ 0.00101129$ 0.00101129

$ 0
$ 0$ 0

-0.75%

+3.83%

-7.44%

-7.44%

the honest guy (THGUY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, THGUYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena THGUY je $ 0.00101129, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, THGUY se promijenio za -0.75% u posljednjih sat vremena, +3.83% u posljednjih 24 sata i -7.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu the honest guy (THGUY)

$ 48.96K
$ 48.96K$ 48.96K

--
----

$ 48.96K
$ 48.96K$ 48.96K

999.91M
999.91M 999.91M

999,911,628.992408
999,911,628.992408 999,911,628.992408

Trenutačna tržišna kapitalizacija the honest guy je $ 48.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju THGUY je 999.91M, s ukupnom količinom od 999911628.992408. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.96K.

the honest guy (THGUY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz the honest guy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz the honest guy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz the honest guy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz the honest guy u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.83%
30 dana$ 0-8.37%
60 dana$ 0-52.62%
90 dana$ 0--

Što je the honest guy (THGUY)

AI Agent (The Honest Guy) Welcome to The Honest Guy, an innovative AI-driven crypto project designed to revolutionize how you navigate the cryptocurrency world! At the heart of this project lies "The Honest Guy"—a transparent, reliable, and morally steadfast AI agent whose core mission is to bring clarity and trust to the ever-evolving crypto landscape. Promote Transparency: Every transaction and decision in the ecosystem is verifiable, ensuring no hidden fees or malicious practices. Empower Communities: Provide individuals and businesses with a decentralized tool for secure, fast, and cost-effective financial transactions

Resurs the honest guy (THGUY)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

the honest guy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će the honest guy (THGUY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših the honest guy (THGUY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za the honest guy.

Provjerite the honest guy predviđanje cijene sada!

THGUY u lokalnim valutama

the honest guy (THGUY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike the honest guy (THGUY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o THGUY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o the honest guy (THGUY)

Koliko the honest guy (THGUY) vrijedi danas?
Cijena THGUY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena THGUY u USD?
Trenutačna cijena THGUY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija the honest guy?
Tržišna kapitalizacija za THGUY je $ 48.96K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za THGUY?
Količina u optjecaju za THGUY je 999.91M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za THGUY?
THGUY je postigao ATH cijenu od 0.00101129 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za THGUY?
THGUY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za THGUY?
24-satni obujam trgovanja za THGUY je -- USD.
Hoće li THGUY još narasti ove godine?
THGUY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte THGUY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
