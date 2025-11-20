the great extraction Cijena danas

Trenutačna cijena the great extraction (TGE) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TGE u USD je -- po TGE.

the great extraction trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,206.59, s količinom u optjecaju od 999.38M TGE. Tijekom posljednja 24 sata, TGE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, TGE se kretao -- u posljednjem satu i -15.17% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu the great extraction (TGE)

Tržišna kapitalizacija $ 7.21K$ 7.21K $ 7.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.21K$ 7.21K $ 7.21K Količina u optjecaju 999.38M 999.38M 999.38M Ukupna količina 999,380,197.657624 999,380,197.657624 999,380,197.657624

Trenutačna tržišna kapitalizacija the great extraction je $ 7.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TGE je 999.38M, s ukupnom količinom od 999380197.657624. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.21K.