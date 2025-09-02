The Grays Currency (PTGC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00132623$ 0.00132623 $ 0.00132623 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.05% Promjena cijene (1D) -1.53% Promjena cijene (7D) -17.46% Promjena cijene (7D) -17.46%

The Grays Currency (PTGC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PTGCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PTGC je $ 0.00132623, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PTGC se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, -1.53% u posljednjih 24 sata i -17.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Grays Currency (PTGC)

Tržišna kapitalizacija $ 121.21M$ 121.21M $ 121.21M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 121.21M$ 121.21M $ 121.21M Količina u optjecaju 291.00B 291.00B 291.00B Ukupna količina 291,001,307,710.2404 291,001,307,710.2404 291,001,307,710.2404

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Grays Currency je $ 121.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PTGC je 291.00B, s ukupnom količinom od 291001307710.2404. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 121.21M.