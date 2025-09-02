Više o PTGC

The Grays Currency Cijena (PTGC)

$0.00041671
Grafikon aktualnih cijena The Grays Currency (PTGC)
The Grays Currency (PTGC) Informacije o cijeni (USD)

The Grays Currency (PTGC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PTGCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PTGC je $ 0.00132623, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PTGC se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, -1.53% u posljednjih 24 sata i -17.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Grays Currency (PTGC)

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Grays Currency je $ 121.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PTGC je 291.00B, s ukupnom količinom od 291001307710.2404. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 121.21M.

The Grays Currency (PTGC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz The Grays Currency u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz The Grays Currency u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz The Grays Currency u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz The Grays Currency u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.53%
30 dana$ 0-36.13%
60 dana$ 0+54.25%
90 dana$ 0--

Što je The Grays Currency (PTGC)

1st truly decentralized DOA on Pulse Chain. Collect rewards simply by holding. Earn double the rewards by Staking with no time lock. Proposals on the DOA can be created by becoming one of the top 100 stakers. All Stakers can partake in voting on active proposals. The Grays Mission: Buy and Burn LP's.

Resurs The Grays Currency (PTGC)

The Grays Currency Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The Grays Currency (PTGC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The Grays Currency (PTGC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The Grays Currency.

Provjerite The Grays Currency predviđanje cijene sada!

PTGC u lokalnim valutama

The Grays Currency (PTGC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The Grays Currency (PTGC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PTGC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The Grays Currency (PTGC)

Koliko The Grays Currency (PTGC) vrijedi danas?
Cijena PTGC uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PTGC u USD?
Trenutačna cijena PTGC u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The Grays Currency?
Tržišna kapitalizacija za PTGC je $ 121.21M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PTGC?
Količina u optjecaju za PTGC je 291.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PTGC?
PTGC je postigao ATH cijenu od 0.00132623 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PTGC?
PTGC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PTGC?
24-satni obujam trgovanja za PTGC je -- USD.
Hoće li PTGC još narasti ove godine?
PTGC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PTGC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
The Grays Currency (PTGC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu" i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.