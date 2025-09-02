The First Meme (FIRST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00193145$ 0.00193145 $ 0.00193145 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.46% Promjena cijene (1D) -0.06% Promjena cijene (7D) +6.46% Promjena cijene (7D) +6.46%

The First Meme (FIRST) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FIRSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FIRST je $ 0.00193145, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FIRST se promijenio za -0.46% u posljednjih sat vremena, -0.06% u posljednjih 24 sata i +6.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The First Meme (FIRST)

Tržišna kapitalizacija $ 620.48K$ 620.48K $ 620.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 620.48K$ 620.48K $ 620.48K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,988,161.037425 999,988,161.037425 999,988,161.037425

Trenutačna tržišna kapitalizacija The First Meme je $ 620.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FIRST je 999.99M, s ukupnom količinom od 999988161.037425. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 620.48K.