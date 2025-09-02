Više o FIRST

The First Meme Cijena (FIRST)

1 FIRST u USD cijena uživo:

$0.00062049
$0.00062049
+0.40%1D
Grafikon aktualnih cijena The First Meme (FIRST)
The First Meme (FIRST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

$ 0.00193145
$ 0.00193145

-0.46%

-0.06%

+6.46%

+6.46%

The First Meme (FIRST) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FIRSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FIRST je $ 0.00193145, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FIRST se promijenio za -0.46% u posljednjih sat vremena, -0.06% u posljednjih 24 sata i +6.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The First Meme (FIRST)

$ 620.48K
$ 620.48K

$ 620.48K
$ 620.48K

999.99M
999.99M

999,988,161.037425
999,988,161.037425

Trenutačna tržišna kapitalizacija The First Meme je $ 620.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FIRST je 999.99M, s ukupnom količinom od 999988161.037425. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 620.48K.

The First Meme (FIRST) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz The First Meme u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz The First Meme u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz The First Meme u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz The First Meme u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.06%
30 dana$ 0+23.60%
60 dana$ 0+32.82%
90 dana$ 0--

Što je The First Meme (FIRST)

The first recorded meme in history. It's a reminder to all the doubters and naysayers that memeing has been around for over a century. Now, StraightUp is setting the standard for how we associate values to the memes we all know and love. You can launch, trade and earn meme coins in a safe and fun way. $FIRST is our meme coin and governance token for the DAO. You can earn rewards by holding $FIRST and participate in the direction of StraightUp's future. Join us on our journey. There's only one direction we can go: StraightUp!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs The First Meme (FIRST)

Službena web-stranica

The First Meme Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The First Meme (FIRST) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The First Meme (FIRST) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The First Meme.

Provjerite The First Meme predviđanje cijene sada!

FIRST u lokalnim valutama

The First Meme (FIRST) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The First Meme (FIRST) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FIRST opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The First Meme (FIRST)

Koliko The First Meme (FIRST) vrijedi danas?
Cijena FIRST uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FIRST u USD?
Trenutačna cijena FIRST u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The First Meme?
Tržišna kapitalizacija za FIRST je $ 620.48K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FIRST?
Količina u optjecaju za FIRST je 999.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FIRST?
FIRST je postigao ATH cijenu od 0.00193145 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FIRST?
FIRST je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FIRST?
24-satni obujam trgovanja za FIRST je -- USD.
Hoće li FIRST još narasti ove godine?
FIRST mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FIRST predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.