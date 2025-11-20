The Final Quarter Cijena danas

Trenutačna cijena The Final Quarter (Q4) danas je --, s promjenom od 12.57% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije Q4 u USD je -- po Q4.

The Final Quarter trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 27,954, s količinom u optjecaju od 999.46M Q4. Tijekom posljednja 24 sata, Q4 trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, Q4 se kretao -0.59% u posljednjem satu i +5.31% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu The Final Quarter (Q4)

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Final Quarter je $ 27.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju Q4 je 999.46M, s ukupnom količinom od 999456113.585896. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.95K.