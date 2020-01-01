THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) Informacije This project is about shitcoin, there are lot of shitcoins on the market, we are the king of them all. We are DEV based wIth a growing community. A video that will be eternal and a coin that will go to multi million. Alot of people pass up a good opportunity and we are giving it to them. We are a very safe community. I want everyone to be happy and stop buying shitcoins. There are to many rug pulls Službena web stranica: https://www.thefinalbitcoincto.com/ Kupi SHITCOIN odmah!

THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 37.26K $ 37.26K $ 37.26K Ukupna količina: $ 978.40M $ 978.40M $ 978.40M Količina u optjecaju: $ 978.40M $ 978.40M $ 978.40M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 37.26K $ 37.26K $ 37.26K Povijesni maksimum: $ 0.006008 $ 0.006008 $ 0.006008 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN)

THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SHITCOIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SHITCOIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SHITCOIN tokena, istražite SHITCOIN cijenu tokena uživo!

