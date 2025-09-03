The Eid Sheep ($TES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +20.04% Promjena cijene (7D) +20.04%

The Eid Sheep ($TES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $TEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $TES je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $TES se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +20.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Eid Sheep ($TES)

Tržišna kapitalizacija $ 4.88K$ 4.88K $ 4.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.88K$ 4.88K $ 4.88K Količina u optjecaju 999.75M 999.75M 999.75M Ukupna količina 999,754,092.854598 999,754,092.854598 999,754,092.854598

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Eid Sheep je $ 4.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $TES je 999.75M, s ukupnom količinom od 999754092.854598. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.88K.