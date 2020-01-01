THE EAR STAYS ON (EAR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u THE EAR STAYS ON (EAR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

THE EAR STAYS ON (EAR) Informacije After the attempted assassination of Donald trump. EAR the meme coin was launched on pump fun and subsequently taken over by the community. The coin reflects the the amazing strength of his ear, and how THE EAR STAYS ON after being struck by a bullet. The project was launched the same day from pump fun, the dev burned his supply of 10m tokens and allowed the community to take it over. within the first 24 hrs EAR seen 80m+ volume reached ath of 29m and 9000 holders Službena web stranica: https://theearstayson.xyz/ Kupi EAR odmah!

THE EAR STAYS ON (EAR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za THE EAR STAYS ON (EAR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 40.91K $ 40.91K $ 40.91K Ukupna količina: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Količina u optjecaju: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 40.91K $ 40.91K $ 40.91K Povijesni maksimum: $ 0.00238649 $ 0.00238649 $ 0.00238649 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni THE EAR STAYS ON (EAR)

THE EAR STAYS ON (EAR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike THE EAR STAYS ON (EAR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EAR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EAR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EAR tokena, istražite EAR cijenu tokena uživo!

EAR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EAR? Naša EAR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte EAR predviđanje cijene tokena odmah!

