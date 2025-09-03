Više o EAR

THE EAR STAYS ON Logotip

THE EAR STAYS ON Cijena (EAR)

Neuvršten

1 EAR u USD cijena uživo:

--
----
+3.10%1D
Grafikon aktualnih cijena THE EAR STAYS ON (EAR)
THE EAR STAYS ON (EAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+1.09%

+2.90%

+2.32%

+2.32%

THE EAR STAYS ON (EAR) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000416. Tijekom protekla 24 sata, EARtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003979 i najviše cijene $ 0.00004182, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EAR je $ 0.00238649, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002996.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EAR se promijenio za +1.09% u posljednjih sat vremena, +2.90% u posljednjih 24 sata i +2.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu THE EAR STAYS ON (EAR)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija THE EAR STAYS ON je $ 41.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EAR je 990.00M, s ukupnom količinom od 989996871.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.40K.

THE EAR STAYS ON (EAR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz THE EAR STAYS ON u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz THE EAR STAYS ON u USD iznosila je $ +0.0000061653.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz THE EAR STAYS ON u USD iznosila je $ -0.0000057936.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz THE EAR STAYS ON u USD iznosila je $ -0.000000888325889246135.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.90%
30 dana$ +0.0000061653+14.82%
60 dana$ -0.0000057936-13.92%
90 dana$ -0.000000888325889246135-2.09%

Što je THE EAR STAYS ON (EAR)

After the attempted assassination of Donald trump. EAR the meme coin was launched on pump fun and subsequently taken over by the community. The coin reflects the the amazing strength of his ear, and how THE EAR STAYS ON after being struck by a bullet. The project was launched the same day from pump fun, the dev burned his supply of 10m tokens and allowed the community to take it over. within the first 24 hrs EAR seen 80m+ volume reached ath of 29m and 9000 holders

Resurs THE EAR STAYS ON (EAR)

Službena web-stranica

THE EAR STAYS ON Predviđanje cijene (USD)

Koliko će THE EAR STAYS ON (EAR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših THE EAR STAYS ON (EAR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za THE EAR STAYS ON.

Provjerite THE EAR STAYS ON predviđanje cijene sada!

EAR u lokalnim valutama

THE EAR STAYS ON (EAR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike THE EAR STAYS ON (EAR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EAR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o THE EAR STAYS ON (EAR)

Koliko THE EAR STAYS ON (EAR) vrijedi danas?
Cijena EAR uživo u USD je 0.0000416 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EAR u USD?
Trenutačna cijena EAR u USD je $ 0.0000416. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija THE EAR STAYS ON?
Tržišna kapitalizacija za EAR je $ 41.40K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EAR?
Količina u optjecaju za EAR je 990.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EAR?
EAR je postigao ATH cijenu od 0.00238649 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EAR?
EAR je vidio ATL cijenu od 0.00002996 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EAR?
24-satni obujam trgovanja za EAR je -- USD.
Hoće li EAR još narasti ove godine?
EAR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EAR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

