THE EAR STAYS ON (EAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00003979 $ 0.00003979 $ 0.00003979 24-satna najniža cijena $ 0.00004182 $ 0.00004182 $ 0.00004182 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00003979$ 0.00003979 $ 0.00003979 24-satna najviša cijena $ 0.00004182$ 0.00004182 $ 0.00004182 Najviša cijena ikada $ 0.00238649$ 0.00238649 $ 0.00238649 Najniža cijena $ 0.00002996$ 0.00002996 $ 0.00002996 Promjena cijene (1H) +1.09% Promjena cijene (1D) +2.90% Promjena cijene (7D) +2.32% Promjena cijene (7D) +2.32%

THE EAR STAYS ON (EAR) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000416. Tijekom protekla 24 sata, EARtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003979 i najviše cijene $ 0.00004182, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EAR je $ 0.00238649, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002996.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EAR se promijenio za +1.09% u posljednjih sat vremena, +2.90% u posljednjih 24 sata i +2.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu THE EAR STAYS ON (EAR)

Tržišna kapitalizacija $ 41.40K$ 41.40K $ 41.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.40K$ 41.40K $ 41.40K Količina u optjecaju 990.00M 990.00M 990.00M Ukupna količina 989,996,871.0 989,996,871.0 989,996,871.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija THE EAR STAYS ON je $ 41.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EAR je 990.00M, s ukupnom količinom od 989996871.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.40K.