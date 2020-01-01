The DUB Token (DUB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u The DUB Token (DUB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

The DUB Token (DUB) Informacije The DUB Token is a community-centric project that aims to move from MemeFI to Blue Chip. The project focuses on acquiring liquidity pools for farming in order to consistently provide ROI to DUB token holders by providing buy pressure over time. Ultimately, the goal is to become a "index fund" of reputable crypto projects that are primarily built on Base chain to start, eventually aiming to acquire positions cross-chain. Službena web stranica: https://the-dub-token.gitbook.io/the-dub-token Bijela knjiga: https://the-dub-token.gitbook.io/the-dub-token Kupi DUB odmah!

The DUB Token (DUB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za The DUB Token (DUB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 147.58K $ 147.58K $ 147.58K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 353.41M $ 353.41M $ 353.41M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 417.60K $ 417.60K $ 417.60K Povijesni maksimum: $ 0.00245314 $ 0.00245314 $ 0.00245314 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00041763 $ 0.00041763 $ 0.00041763 Saznajte više o cijeni The DUB Token (DUB)

The DUB Token (DUB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike The DUB Token (DUB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DUB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DUB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DUB tokena, istražite DUB cijenu tokena uživo!

DUB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DUB? Naša DUB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DUB predviđanje cijene tokena odmah!

