The DUB Token (DUB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0004206 $ 0.0004206 $ 0.0004206 24-satna najniža cijena $ 0.00044758 $ 0.00044758 $ 0.00044758 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0004206$ 0.0004206 $ 0.0004206 24-satna najviša cijena $ 0.00044758$ 0.00044758 $ 0.00044758 Najviša cijena ikada $ 0.00245314$ 0.00245314 $ 0.00245314 Najniža cijena $ 0.00038231$ 0.00038231 $ 0.00038231 Promjena cijene (1H) -0.89% Promjena cijene (1D) -5.71% Promjena cijene (7D) -21.47% Promjena cijene (7D) -21.47%

The DUB Token (DUB) cijena u stvarnom vremenu je $0.00042201. Tijekom protekla 24 sata, DUBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0004206 i najviše cijene $ 0.00044758, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DUB je $ 0.00245314, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00038231.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DUB se promijenio za -0.89% u posljednjih sat vremena, -5.71% u posljednjih 24 sata i -21.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The DUB Token (DUB)

Tržišna kapitalizacija $ 148.72K$ 148.72K $ 148.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 422.01K$ 422.01K $ 422.01K Količina u optjecaju 352.41M 352.41M 352.41M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija The DUB Token je $ 148.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DUB je 352.41M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 422.01K.