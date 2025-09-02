Više o DUB

The DUB Token Logotip

The DUB Token Cijena (DUB)

Neuvršten

1 DUB u USD cijena uživo:

$0.00042257
$0.00042257$0.00042257
-5.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena The DUB Token (DUB)
The DUB Token (DUB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.89%

-5.71%

-21.47%

-21.47%

The DUB Token (DUB) cijena u stvarnom vremenu je $0.00042201. Tijekom protekla 24 sata, DUBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0004206 i najviše cijene $ 0.00044758, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DUB je $ 0.00245314, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00038231.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DUB se promijenio za -0.89% u posljednjih sat vremena, -5.71% u posljednjih 24 sata i -21.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The DUB Token (DUB)

--
----

$ 422.01K
$ 422.01K$ 422.01K

Trenutačna tržišna kapitalizacija The DUB Token je $ 148.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DUB je 352.41M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 422.01K.

The DUB Token (DUB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz The DUB Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz The DUB Token u USD iznosila je $ +0.0000249953.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz The DUB Token u USD iznosila je $ -0.0001362577.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz The DUB Token u USD iznosila je $ -0.0013204792809678597.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-5.71%
30 dana$ +0.0000249953+5.92%
60 dana$ -0.0001362577-32.28%
90 dana$ -0.0013204792809678597-75.78%

Što je The DUB Token (DUB)

The DUB Token is a community-centric project that aims to move from MemeFI to Blue Chip. The project focuses on acquiring liquidity pools for farming in order to consistently provide ROI to DUB token holders by providing buy pressure over time. Ultimately, the goal is to become a "index fund" of reputable crypto projects that are primarily built on Base chain to start, eventually aiming to acquire positions cross-chain.

Resurs The DUB Token (DUB)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

The DUB Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The DUB Token (DUB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The DUB Token (DUB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The DUB Token.

Provjerite The DUB Token predviđanje cijene sada!

DUB u lokalnim valutama

The DUB Token (DUB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The DUB Token (DUB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DUB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The DUB Token (DUB)

Koliko The DUB Token (DUB) vrijedi danas?
Cijena DUB uživo u USD je 0.00042201 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DUB u USD?
Trenutačna cijena DUB u USD je $ 0.00042201. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The DUB Token?
Tržišna kapitalizacija za DUB je $ 148.72K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DUB?
Količina u optjecaju za DUB je 352.41M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DUB?
DUB je postigao ATH cijenu od 0.00245314 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DUB?
DUB je vidio ATL cijenu od 0.00038231 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DUB?
24-satni obujam trgovanja za DUB je -- USD.
Hoće li DUB još narasti ove godine?
DUB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DUB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.