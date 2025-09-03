Više o VALUE

VALUE Informacije o cijeni

VALUE Službena web stranica

VALUE Tokenomija

VALUE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

The Dissolution of Value Logotip

The Dissolution of Value Cijena (VALUE)

Neuvršten

1 VALUE u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena The Dissolution of Value (VALUE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:07:53 (UTC+8)

The Dissolution of Value (VALUE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00219403
$ 0.00219403$ 0.00219403

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.63%

+0.63%

The Dissolution of Value (VALUE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VALUEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VALUE je $ 0.00219403, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VALUE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Dissolution of Value (VALUE)

$ 22.43K
$ 22.43K$ 22.43K

--
----

$ 22.43K
$ 22.43K$ 22.43K

964.79M
964.79M 964.79M

964,789,928.402875
964,789,928.402875 964,789,928.402875

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Dissolution of Value je $ 22.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VALUE je 964.79M, s ukupnom količinom od 964789928.402875. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.43K.

The Dissolution of Value (VALUE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz The Dissolution of Value u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz The Dissolution of Value u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz The Dissolution of Value u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz The Dissolution of Value u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+4.78%
60 dana$ 0+5.79%
90 dana$ 0--

Što je The Dissolution of Value (VALUE)

The Dissolution of Value is a decentralized NFT artwork that explores the fragility of value in the digital age. By distributing the artwork across multiple platforms, the project challenges traditional notions of ownership and value. The artwork, depicting a U.S. dollar bill disintegrating into particles, symbolizes the collapse of fiat currency and the rise of decentralized digital assets like NFTs and cryptocurrencies. In today’s digital economy, value is no longer confined to physical assets or centralized systems like fiat currency. Memes, NFTs, and cryptocurrencies are now integral to how we perceive financial and cultural capital. The Dissolution of Value captures this shift by dispersing the artwork across multiple platforms, challenging the audience to reconsider where value truly resides—whether in ownership, exclusivity, or in the artwork’s ability to spread through decentralized systems.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs The Dissolution of Value (VALUE)

Službena web-stranica

The Dissolution of Value Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The Dissolution of Value (VALUE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The Dissolution of Value (VALUE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The Dissolution of Value.

Provjerite The Dissolution of Value predviđanje cijene sada!

VALUE u lokalnim valutama

The Dissolution of Value (VALUE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The Dissolution of Value (VALUE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VALUE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The Dissolution of Value (VALUE)

Koliko The Dissolution of Value (VALUE) vrijedi danas?
Cijena VALUE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VALUE u USD?
Trenutačna cijena VALUE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The Dissolution of Value?
Tržišna kapitalizacija za VALUE je $ 22.43K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VALUE?
Količina u optjecaju za VALUE je 964.79M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VALUE?
VALUE je postigao ATH cijenu od 0.00219403 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VALUE?
VALUE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VALUE?
24-satni obujam trgovanja za VALUE je -- USD.
Hoće li VALUE još narasti ove godine?
VALUE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VALUE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:07:53 (UTC+8)

The Dissolution of Value (VALUE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.