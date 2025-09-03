The Dissolution of Value (VALUE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00219403$ 0.00219403 $ 0.00219403 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.63% Promjena cijene (7D) +0.63%

The Dissolution of Value (VALUE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VALUEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VALUE je $ 0.00219403, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VALUE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Dissolution of Value (VALUE)

Tržišna kapitalizacija $ 22.43K$ 22.43K $ 22.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.43K$ 22.43K $ 22.43K Količina u optjecaju 964.79M 964.79M 964.79M Ukupna količina 964,789,928.402875 964,789,928.402875 964,789,928.402875

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Dissolution of Value je $ 22.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VALUE je 964.79M, s ukupnom količinom od 964789928.402875. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.43K.