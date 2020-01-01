The dev is an Ape (APEDEV) Tokenomika
The dev is an Ape (APEDEV) Informacije
Welcome to $Apedev , the only meme coin where our dev is quite literally an ape. No, really—we handed the keys to our resident primate and told him to go bananas on Solana. Don’t expect fancy tech lingo or a roadmap; our roadmap is whatever banana peel our dev slips on next.
Apedev isn’t just a project; it’s an adventure. We’re here to remind the world that crypto should be fun, unpredictable, and maybe a bit wild. With our ape dev at the helm, expect swinging volatility, meme magic, and all the vibes that make Web3 what it is. We’re 100% community-driven (partially because the dev can’t type more than three words at a time).
Join us, grab some bananas, and let’s see where this jungle leads!
The dev is an Ape (APEDEV) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za The dev is an Ape (APEDEV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
The dev is an Ape (APEDEV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike The dev is an Ape (APEDEV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj APEDEV tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja APEDEV tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku APEDEV tokena, istražite APEDEV cijenu tokena uživo!
APEDEV Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide APEDEV? Naša APEDEV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.