The dev is an Ape (APEDEV) Tokenomika

The dev is an Ape (APEDEV) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u The dev is an Ape (APEDEV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

The dev is an Ape (APEDEV) Informacije

Welcome to $Apedev , the only meme coin where our dev is quite literally an ape. No, really—we handed the keys to our resident primate and told him to go bananas on Solana. Don’t expect fancy tech lingo or a roadmap; our roadmap is whatever banana peel our dev slips on next.

Apedev isn’t just a project; it’s an adventure. We’re here to remind the world that crypto should be fun, unpredictable, and maybe a bit wild. With our ape dev at the helm, expect swinging volatility, meme magic, and all the vibes that make Web3 what it is. We’re 100% community-driven (partially because the dev can’t type more than three words at a time).

Join us, grab some bananas, and let’s see where this jungle leads!

Službena web stranica:
https://apedev.tech/

The dev is an Ape (APEDEV) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za The dev is an Ape (APEDEV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 18.85K
$ 18.85K$ 18.85K
Ukupna količina:
$ 999.68M
$ 999.68M$ 999.68M
Količina u optjecaju:
$ 999.68M
$ 999.68M$ 999.68M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 18.85K
$ 18.85K$ 18.85K
Povijesni maksimum:
$ 0.00101993
$ 0.00101993$ 0.00101993
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0$ 0

The dev is an Ape (APEDEV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike The dev is an Ape (APEDEV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj APEDEV tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja APEDEV tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku APEDEV tokena, istražite APEDEV cijenu tokena uživo!

APEDEV Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide APEDEV? Naša APEDEV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.