The dev is an Ape Logotip

The dev is an Ape Cijena (APEDEV)

Neuvršten

1 APEDEV u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena The dev is an Ape (APEDEV)
The dev is an Ape (APEDEV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00101993
$ 0.00101993$ 0.00101993

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

The dev is an Ape (APEDEV) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, APEDEVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APEDEV je $ 0.00101993, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APEDEV se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The dev is an Ape (APEDEV)

$ 18.79K
$ 18.79K$ 18.79K

--
----

$ 18.79K
$ 18.79K$ 18.79K

999.68M
999.68M 999.68M

999,678,232.64215
999,678,232.64215 999,678,232.64215

Trenutačna tržišna kapitalizacija The dev is an Ape je $ 18.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APEDEV je 999.68M, s ukupnom količinom od 999678232.64215. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.79K.

The dev is an Ape (APEDEV) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz The dev is an Ape u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz The dev is an Ape u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz The dev is an Ape u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz The dev is an Ape u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+9.17%
60 dana$ 0+42.86%
90 dana$ 0--

Što je The dev is an Ape (APEDEV)

Welcome to $Apedev , the only meme coin where our dev is quite literally an ape. No, really—we handed the keys to our resident primate and told him to go bananas on Solana. Don’t expect fancy tech lingo or a roadmap; our roadmap is whatever banana peel our dev slips on next. Apedev isn’t just a project; it’s an adventure. We’re here to remind the world that crypto should be fun, unpredictable, and maybe a bit wild. With our ape dev at the helm, expect swinging volatility, meme magic, and all the vibes that make Web3 what it is. We’re 100% community-driven (partially because the dev can’t type more than three words at a time). Join us, grab some bananas, and let’s see where this jungle leads!

Resurs The dev is an Ape (APEDEV)

Službena web-stranica

The dev is an Ape Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The dev is an Ape (APEDEV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The dev is an Ape (APEDEV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The dev is an Ape.

Provjerite The dev is an Ape predviđanje cijene sada!

APEDEV u lokalnim valutama

The dev is an Ape (APEDEV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The dev is an Ape (APEDEV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o APEDEV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The dev is an Ape (APEDEV)

Koliko The dev is an Ape (APEDEV) vrijedi danas?
Cijena APEDEV uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena APEDEV u USD?
Trenutačna cijena APEDEV u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The dev is an Ape?
Tržišna kapitalizacija za APEDEV je $ 18.79K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za APEDEV?
Količina u optjecaju za APEDEV je 999.68M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za APEDEV?
APEDEV je postigao ATH cijenu od 0.00101993 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za APEDEV?
APEDEV je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za APEDEV?
24-satni obujam trgovanja za APEDEV je -- USD.
Hoće li APEDEV još narasti ove godine?
APEDEV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte APEDEV predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.