The dev is an Ape (APEDEV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00101993$ 0.00101993 $ 0.00101993 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

The dev is an Ape (APEDEV) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, APEDEVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APEDEV je $ 0.00101993, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APEDEV se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The dev is an Ape (APEDEV)

Tržišna kapitalizacija $ 18.79K$ 18.79K $ 18.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.79K$ 18.79K $ 18.79K Količina u optjecaju 999.68M 999.68M 999.68M Ukupna količina 999,678,232.64215 999,678,232.64215 999,678,232.64215

Trenutačna tržišna kapitalizacija The dev is an Ape je $ 18.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APEDEV je 999.68M, s ukupnom količinom od 999678232.64215. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.79K.