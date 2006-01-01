The Dev is a Baby (BBYDEV) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u The Dev is a Baby (BBYDEV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

The Dev is a Baby (BBYDEV) Informacije The project is a token launched on Pump.fun by my baby. The community is rallying around the young baby dev in hopes that he can have a successful future, becoming the owner of 1 whole Bitcoin and beyond. The current Guinness Book of World Record's record holder for youngest millionaire is held by Jackie Coogan from the 1920s. Some members are hoping to make baby dev steal the record. 2.5% of the supply is locked away in his ledger. Službena web stranica: https://bbydev.xyz Kupi BBYDEV odmah!

The Dev is a Baby (BBYDEV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za The Dev is a Baby (BBYDEV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.61K $ 10.61K $ 10.61K Ukupna količina: $ 932.33M $ 932.33M $ 932.33M Količina u optjecaju: $ 932.33M $ 932.33M $ 932.33M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.61K $ 10.61K $ 10.61K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni The Dev is a Baby (BBYDEV)

The Dev is a Baby (BBYDEV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike The Dev is a Baby (BBYDEV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BBYDEV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BBYDEV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BBYDEV tokena, istražite BBYDEV cijenu tokena uživo!

BBYDEV Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BBYDEV? Naša BBYDEV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BBYDEV predviđanje cijene tokena odmah!

