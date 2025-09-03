Više o BBYDEV

The Dev is a Baby Logotip

The Dev is a Baby Cijena (BBYDEV)

Neuvršten

1 BBYDEV u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena The Dev is a Baby (BBYDEV)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:34:05 (UTC+8)

The Dev is a Baby (BBYDEV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.08%

+2.08%

The Dev is a Baby (BBYDEV) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BBYDEVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BBYDEV je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BBYDEV se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Dev is a Baby (BBYDEV)

$ 10.22K
$ 10.22K$ 10.22K

--
----

$ 10.22K
$ 10.22K$ 10.22K

932.33M
932.33M 932.33M

932,327,211.037398
932,327,211.037398 932,327,211.037398

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Dev is a Baby je $ 10.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BBYDEV je 932.33M, s ukupnom količinom od 932327211.037398. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.22K.

The Dev is a Baby (BBYDEV) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz The Dev is a Baby u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz The Dev is a Baby u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz The Dev is a Baby u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz The Dev is a Baby u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+15.55%
60 dana$ 0+23.27%
90 dana$ 0--

Što je The Dev is a Baby (BBYDEV)

The project is a token launched on Pump.fun by my baby. The community is rallying around the young baby dev in hopes that he can have a successful future, becoming the owner of 1 whole Bitcoin and beyond. The current Guinness Book of World Record's record holder for youngest millionaire is held by Jackie Coogan from the 1920s. Some members are hoping to make baby dev steal the record. 2.5% of the supply is locked away in his ledger.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs The Dev is a Baby (BBYDEV)

Službena web-stranica

The Dev is a Baby Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The Dev is a Baby (BBYDEV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The Dev is a Baby (BBYDEV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The Dev is a Baby.

Provjerite The Dev is a Baby predviđanje cijene sada!

BBYDEV u lokalnim valutama

The Dev is a Baby (BBYDEV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The Dev is a Baby (BBYDEV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BBYDEV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The Dev is a Baby (BBYDEV)

Koliko The Dev is a Baby (BBYDEV) vrijedi danas?
Cijena BBYDEV uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BBYDEV u USD?
Trenutačna cijena BBYDEV u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The Dev is a Baby?
Tržišna kapitalizacija za BBYDEV je $ 10.22K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BBYDEV?
Količina u optjecaju za BBYDEV je 932.33M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BBYDEV?
BBYDEV je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BBYDEV?
BBYDEV je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BBYDEV?
24-satni obujam trgovanja za BBYDEV je -- USD.
Hoće li BBYDEV još narasti ove godine?
BBYDEV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BBYDEV predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.