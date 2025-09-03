Više o CORGIB

The Corgi of PolkaBridge Logotip

The Corgi of PolkaBridge Cijena (CORGIB)

Neuvršten

1 CORGIB u USD cijena uživo:

--
----
-0.70%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena The Corgi of PolkaBridge (CORGIB)
The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.17%

-0.78%

-3.93%

-3.93%

The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CORGIBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CORGIB je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CORGIB se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -0.78% u posljednjih 24 sata i -3.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Corgi of PolkaBridge (CORGIB)

$ 31.48K
$ 31.48K$ 31.48K

--
----

$ 55.45K
$ 55.45K$ 55.45K

30.66T
30.66T 30.66T

54,000,000,000,000.0
54,000,000,000,000.0 54,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Corgi of PolkaBridge je $ 31.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CORGIB je 30.66T, s ukupnom količinom od 54000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.45K.

The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz The Corgi of PolkaBridge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz The Corgi of PolkaBridge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz The Corgi of PolkaBridge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz The Corgi of PolkaBridge u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.78%
30 dana$ 0+9.31%
60 dana$ 0+14.28%
90 dana$ 0--

Što je The Corgi of PolkaBridge (CORGIB)

CORGIB is not just a Meme coin, but also an NFT Marketplace where users can create NFT memes and trade on the Marketplace. CORGIB is a community product of PolkaBridge, aims to give fairlaunch and to bring value to PBR investors.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs The Corgi of PolkaBridge (CORGIB)

Službena web-stranica

The Corgi of PolkaBridge Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The Corgi of PolkaBridge.

Provjerite The Corgi of PolkaBridge predviđanje cijene sada!

CORGIB u lokalnim valutama

The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CORGIB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The Corgi of PolkaBridge (CORGIB)

Koliko The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) vrijedi danas?
Cijena CORGIB uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CORGIB u USD?
Trenutačna cijena CORGIB u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The Corgi of PolkaBridge?
Tržišna kapitalizacija za CORGIB je $ 31.48K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CORGIB?
Količina u optjecaju za CORGIB je 30.66T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CORGIB?
CORGIB je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CORGIB?
CORGIB je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CORGIB?
24-satni obujam trgovanja za CORGIB je -- USD.
Hoće li CORGIB još narasti ove godine?
CORGIB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CORGIB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.