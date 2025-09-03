The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.17% Promjena cijene (1D) -0.78% Promjena cijene (7D) -3.93% Promjena cijene (7D) -3.93%

The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CORGIBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CORGIB je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CORGIB se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -0.78% u posljednjih 24 sata i -3.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Corgi of PolkaBridge (CORGIB)

Tržišna kapitalizacija $ 31.48K$ 31.48K $ 31.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 55.45K$ 55.45K $ 55.45K Količina u optjecaju 30.66T 30.66T 30.66T Ukupna količina 54,000,000,000,000.0 54,000,000,000,000.0 54,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Corgi of PolkaBridge je $ 31.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CORGIB je 30.66T, s ukupnom količinom od 54000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.45K.