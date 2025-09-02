The Cocktailbar (COC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 11.69 $ 11.69 $ 11.69 24-satna najniža cijena $ 12.25 $ 12.25 $ 12.25 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 11.69$ 11.69 $ 11.69 24-satna najviša cijena $ 12.25$ 12.25 $ 12.25 Najviša cijena ikada $ 787.22$ 787.22 $ 787.22 Najniža cijena $ 0.70932$ 0.70932 $ 0.70932 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -3.41% Promjena cijene (7D) -7.17% Promjena cijene (7D) -7.17%

The Cocktailbar (COC) cijena u stvarnom vremenu je $11.83. Tijekom protekla 24 sata, COCtrgovalo je između najniže cijene $ 11.69 i najviše cijene $ 12.25, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COC je $ 787.22, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.70932.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -3.41% u posljednjih 24 sata i -7.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Cocktailbar (COC)

Tržišna kapitalizacija $ 591.43K$ 591.43K $ 591.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 591.43K$ 591.43K $ 591.43K Količina u optjecaju 50.00K 50.00K 50.00K Ukupna količina 50,000.0 50,000.0 50,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Cocktailbar je $ 591.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COC je 50.00K, s ukupnom količinom od 50000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 591.43K.