Više o COC

COC Informacije o cijeni

COC Službena web stranica

COC Tokenomija

COC Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

The Cocktailbar Logotip

The Cocktailbar Cijena (COC)

Neuvršten

1 COC u USD cijena uživo:

$11.83
$11.83$11.83
-3.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena The Cocktailbar (COC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:57:17 (UTC+8)

The Cocktailbar (COC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 11.69
$ 11.69$ 11.69
24-satna najniža cijena
$ 12.25
$ 12.25$ 12.25
24-satna najviša cijena

$ 11.69
$ 11.69$ 11.69

$ 12.25
$ 12.25$ 12.25

$ 787.22
$ 787.22$ 787.22

$ 0.70932
$ 0.70932$ 0.70932

--

-3.41%

-7.17%

-7.17%

The Cocktailbar (COC) cijena u stvarnom vremenu je $11.83. Tijekom protekla 24 sata, COCtrgovalo je između najniže cijene $ 11.69 i najviše cijene $ 12.25, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COC je $ 787.22, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.70932.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -3.41% u posljednjih 24 sata i -7.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Cocktailbar (COC)

$ 591.43K
$ 591.43K$ 591.43K

--
----

$ 591.43K
$ 591.43K$ 591.43K

50.00K
50.00K 50.00K

50,000.0
50,000.0 50,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Cocktailbar je $ 591.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COC je 50.00K, s ukupnom količinom od 50000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 591.43K.

The Cocktailbar (COC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz The Cocktailbar u USD iznosila je $ -0.41830031019484.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz The Cocktailbar u USD iznosila je $ +4.4373572880.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz The Cocktailbar u USD iznosila je $ +12.9437992320.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz The Cocktailbar u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.41830031019484-3.41%
30 dana$ +4.4373572880+37.51%
60 dana$ +12.9437992320+109.42%
90 dana$ 0--

Što je The Cocktailbar (COC)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs The Cocktailbar (COC)

Službena web-stranica

The Cocktailbar Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The Cocktailbar (COC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The Cocktailbar (COC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The Cocktailbar.

Provjerite The Cocktailbar predviđanje cijene sada!

COC u lokalnim valutama

The Cocktailbar (COC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The Cocktailbar (COC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o COC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The Cocktailbar (COC)

Koliko The Cocktailbar (COC) vrijedi danas?
Cijena COC uživo u USD je 11.83 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena COC u USD?
Trenutačna cijena COC u USD je $ 11.83. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The Cocktailbar?
Tržišna kapitalizacija za COC je $ 591.43K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za COC?
Količina u optjecaju za COC je 50.00K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za COC?
COC je postigao ATH cijenu od 787.22 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za COC?
COC je vidio ATL cijenu od 0.70932 USD.
Koliki je obujam trgovanja za COC?
24-satni obujam trgovanja za COC je -- USD.
Hoće li COC još narasti ove godine?
COC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte COC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:57:17 (UTC+8)

The Cocktailbar (COC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.