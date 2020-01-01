the black sheep (SHIGGA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u the black sheep (SHIGGA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

the black sheep (SHIGGA) Informacije Shigga the black sheep is about uniting as one. Black sheep's are considered outsiders and not like the others but that's the beauty of this project. We accept those shiggas with open arms. Originally launched on pump fun and quickly migrated to Raydium. Shigga the black sheep has turned into an overnight cult like community which we rarely see in the crypto space but when we do we must not ignore! Službena web stranica: https://x.com/i/communities/1877829848632357053

the black sheep (SHIGGA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za the black sheep (SHIGGA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 20.45K $ 20.45K $ 20.45K Ukupna količina: $ 998.66M $ 998.66M $ 998.66M Količina u optjecaju: $ 998.66M $ 998.66M $ 998.66M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 20.45K $ 20.45K $ 20.45K Povijesni maksimum: $ 0.00126273 $ 0.00126273 $ 0.00126273 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni the black sheep (SHIGGA)

the black sheep (SHIGGA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike the black sheep (SHIGGA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SHIGGA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SHIGGA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SHIGGA tokena, istražite SHIGGA cijenu tokena uživo!

