Više o SHIGGA

SHIGGA Informacije o cijeni

SHIGGA Službena web stranica

SHIGGA Tokenomija

SHIGGA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

the black sheep Logotip

the black sheep Cijena (SHIGGA)

Neuvršten

1 SHIGGA u USD cijena uživo:

--
----
+5.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena the black sheep (SHIGGA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:07:29 (UTC+8)

the black sheep (SHIGGA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00126273
$ 0.00126273$ 0.00126273

$ 0
$ 0$ 0

+0.28%

+6.43%

+9.95%

+9.95%

the black sheep (SHIGGA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHIGGAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHIGGA je $ 0.00126273, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHIGGA se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, +6.43% u posljednjih 24 sata i +9.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu the black sheep (SHIGGA)

$ 20.99K
$ 20.99K$ 20.99K

--
----

$ 20.99K
$ 20.99K$ 20.99K

998.66M
998.66M 998.66M

998,659,047.817149
998,659,047.817149 998,659,047.817149

Trenutačna tržišna kapitalizacija the black sheep je $ 20.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHIGGA je 998.66M, s ukupnom količinom od 998659047.817149. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.99K.

the black sheep (SHIGGA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz the black sheep u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz the black sheep u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz the black sheep u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz the black sheep u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+6.43%
30 dana$ 0+29.23%
60 dana$ 0+20.45%
90 dana$ 0--

Što je the black sheep (SHIGGA)

Shigga the black sheep is about uniting as one. Black sheep's are considered outsiders and not like the others but that's the beauty of this project. We accept those shiggas with open arms. Originally launched on pump fun and quickly migrated to Raydium. Shigga the black sheep has turned into an overnight cult like community which we rarely see in the crypto space but when we do we must not ignore!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs the black sheep (SHIGGA)

Službena web-stranica

the black sheep Predviđanje cijene (USD)

Koliko će the black sheep (SHIGGA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših the black sheep (SHIGGA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za the black sheep.

Provjerite the black sheep predviđanje cijene sada!

SHIGGA u lokalnim valutama

the black sheep (SHIGGA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike the black sheep (SHIGGA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHIGGA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o the black sheep (SHIGGA)

Koliko the black sheep (SHIGGA) vrijedi danas?
Cijena SHIGGA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SHIGGA u USD?
Trenutačna cijena SHIGGA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija the black sheep?
Tržišna kapitalizacija za SHIGGA je $ 20.99K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SHIGGA?
Količina u optjecaju za SHIGGA je 998.66M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHIGGA?
SHIGGA je postigao ATH cijenu od 0.00126273 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHIGGA?
SHIGGA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SHIGGA?
24-satni obujam trgovanja za SHIGGA je -- USD.
Hoće li SHIGGA još narasti ove godine?
SHIGGA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHIGGA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:07:29 (UTC+8)

the black sheep (SHIGGA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.