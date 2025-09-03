the black sheep (SHIGGA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00126273$ 0.00126273 $ 0.00126273 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.28% Promjena cijene (1D) +6.43% Promjena cijene (7D) +9.95% Promjena cijene (7D) +9.95%

the black sheep (SHIGGA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHIGGAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHIGGA je $ 0.00126273, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHIGGA se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, +6.43% u posljednjih 24 sata i +9.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu the black sheep (SHIGGA)

Tržišna kapitalizacija $ 20.99K$ 20.99K $ 20.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.99K$ 20.99K $ 20.99K Količina u optjecaju 998.66M 998.66M 998.66M Ukupna količina 998,659,047.817149 998,659,047.817149 998,659,047.817149

Trenutačna tržišna kapitalizacija the black sheep je $ 20.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHIGGA je 998.66M, s ukupnom količinom od 998659047.817149. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.99K.