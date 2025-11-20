The Bitcoin Mascot Cijena danas

Trenutačna cijena The Bitcoin Mascot (BITTY) danas je $ 0.00335212, s promjenom od 16.99% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BITTY u USD je $ 0.00335212 po BITTY.

The Bitcoin Mascot trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,363,337, s količinom u optjecaju od 999.34M BITTY. Tijekom posljednja 24 sata, BITTY trgovao je između $ 0.00305719 (niska) i $ 0.00408996 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0200771, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BITTY se kretao -0.09% u posljednjem satu i -36.33% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu The Bitcoin Mascot (BITTY)

Tržišna kapitalizacija $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Količina u optjecaju 999.34M 999.34M 999.34M Ukupna količina 999,344,036.290911 999,344,036.290911 999,344,036.290911

