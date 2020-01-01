The Bitcoin Killa (KILLA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u The Bitcoin Killa (KILLA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

The Bitcoin Killa (KILLA) Informacije We are the lowest supply memecoin with only 21,000 max supply. Our mission is to overtake Bitcoin's price per token through our low supply and the support of our growing community. Službena web stranica: https://killacoin.xyz/ Kupi KILLA odmah!

The Bitcoin Killa (KILLA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za The Bitcoin Killa (KILLA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 38.23K $ 38.23K $ 38.23K Ukupna količina: $ 21.00K $ 21.00K $ 21.00K Količina u optjecaju: $ 21.00K $ 21.00K $ 21.00K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 38.23K $ 38.23K $ 38.23K Povijesni maksimum: $ 38.26 $ 38.26 $ 38.26 Povijesni minimum: $ 1.61 $ 1.61 $ 1.61 Trenutna cijena: $ 1.82 $ 1.82 $ 1.82 Saznajte više o cijeni The Bitcoin Killa (KILLA)

The Bitcoin Killa (KILLA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike The Bitcoin Killa (KILLA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KILLA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KILLA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KILLA tokena, istražite KILLA cijenu tokena uživo!

KILLA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KILLA? Naša KILLA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KILLA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!