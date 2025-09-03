The Bitcoin Killa (KILLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.74 $ 1.74 $ 1.74 24-satna najniža cijena $ 1.94 $ 1.94 $ 1.94 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 24-satna najviša cijena $ 1.94$ 1.94 $ 1.94 Najviša cijena ikada $ 38.26$ 38.26 $ 38.26 Najniža cijena $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 Promjena cijene (1H) +1.08% Promjena cijene (1D) +9.10% Promjena cijene (7D) +8.42% Promjena cijene (7D) +8.42%

The Bitcoin Killa (KILLA) cijena u stvarnom vremenu je $1.93. Tijekom protekla 24 sata, KILLAtrgovalo je između najniže cijene $ 1.74 i najviše cijene $ 1.94, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KILLA je $ 38.26, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.61.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KILLA se promijenio za +1.08% u posljednjih sat vremena, +9.10% u posljednjih 24 sata i +8.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Bitcoin Killa (KILLA)

Tržišna kapitalizacija $ 40.51K$ 40.51K $ 40.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.51K$ 40.51K $ 40.51K Količina u optjecaju 21.00K 21.00K 21.00K Ukupna količina 20,999.86 20,999.86 20,999.86

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Bitcoin Killa je $ 40.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KILLA je 21.00K, s ukupnom količinom od 20999.86. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.51K.