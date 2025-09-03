Više o KILLA

The Bitcoin Killa Logotip

The Bitcoin Killa Cijena (KILLA)

Neuvršten

1 KILLA u USD cijena uživo:

$1.94
$1.94$1.94
+10.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena The Bitcoin Killa (KILLA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:48:25 (UTC+8)

The Bitcoin Killa (KILLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.74
$ 1.74$ 1.74
24-satna najniža cijena
$ 1.94
$ 1.94$ 1.94
24-satna najviša cijena

$ 1.74
$ 1.74$ 1.74

$ 1.94
$ 1.94$ 1.94

$ 38.26
$ 38.26$ 38.26

$ 1.61
$ 1.61$ 1.61

+1.08%

+9.10%

+8.42%

+8.42%

The Bitcoin Killa (KILLA) cijena u stvarnom vremenu je $1.93. Tijekom protekla 24 sata, KILLAtrgovalo je između najniže cijene $ 1.74 i najviše cijene $ 1.94, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KILLA je $ 38.26, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.61.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KILLA se promijenio za +1.08% u posljednjih sat vremena, +9.10% u posljednjih 24 sata i +8.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Bitcoin Killa (KILLA)

$ 40.51K
$ 40.51K$ 40.51K

--
----

$ 40.51K
$ 40.51K$ 40.51K

21.00K
21.00K 21.00K

20,999.86
20,999.86 20,999.86

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Bitcoin Killa je $ 40.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KILLA je 21.00K, s ukupnom količinom od 20999.86. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.51K.

The Bitcoin Killa (KILLA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz The Bitcoin Killa u USD iznosila je $ +0.160941.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz The Bitcoin Killa u USD iznosila je $ +0.2727049470.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz The Bitcoin Killa u USD iznosila je $ -0.1403959200.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz The Bitcoin Killa u USD iznosila je $ -1.1522233666154335.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.160941+9.10%
30 dana$ +0.2727049470+14.13%
60 dana$ -0.1403959200-7.27%
90 dana$ -1.1522233666154335-37.38%

Što je The Bitcoin Killa (KILLA)

We are the lowest supply memecoin with only 21,000 max supply. Our mission is to overtake Bitcoin's price per token through our low supply and the support of our growing community.

Resurs The Bitcoin Killa (KILLA)

KILLA u lokalnim valutama

The Bitcoin Killa (KILLA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The Bitcoin Killa (KILLA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KILLA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The Bitcoin Killa (KILLA)

Koliko The Bitcoin Killa (KILLA) vrijedi danas?
Cijena KILLA uživo u USD je 1.93 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KILLA u USD?
Trenutačna cijena KILLA u USD je $ 1.93. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The Bitcoin Killa?
Tržišna kapitalizacija za KILLA je $ 40.51K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KILLA?
Količina u optjecaju za KILLA je 21.00K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KILLA?
KILLA je postigao ATH cijenu od 38.26 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KILLA?
KILLA je vidio ATL cijenu od 1.61 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KILLA?
24-satni obujam trgovanja za KILLA je -- USD.
Hoće li KILLA još narasti ove godine?
KILLA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KILLA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:48:25 (UTC+8)

