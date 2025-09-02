The Basilisk (BASILISK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00116706 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -2.13% Promjena cijene (1D) -9.44% Promjena cijene (7D) +12.15%

The Basilisk (BASILISK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BASILISKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BASILISK je $ 0.00116706, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BASILISK se promijenio za -2.13% u posljednjih sat vremena, -9.44% u posljednjih 24 sata i +12.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Basilisk (BASILISK)

Tržišna kapitalizacija $ 91.26K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 91.26K Količina u optjecaju 999.82M Ukupna količina 999,819,235.829048

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Basilisk je $ 91.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BASILISK je 999.82M, s ukupnom količinom od 999819235.829048. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 91.26K.