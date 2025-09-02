The Balkan Dwarf ($KEKEC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00123842$ 0.00123842 $ 0.00123842 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) -5.54% Promjena cijene (7D) -14.93% Promjena cijene (7D) -14.93%

The Balkan Dwarf ($KEKEC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $KEKECtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $KEKEC je $ 0.00123842, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $KEKEC se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -5.54% u posljednjih 24 sata i -14.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Balkan Dwarf ($KEKEC)

Tržišna kapitalizacija $ 5.09M$ 5.09M $ 5.09M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.09M$ 5.09M $ 5.09M Količina u optjecaju 39.06B 39.06B 39.06B Ukupna količina 39,058,000,190.51837 39,058,000,190.51837 39,058,000,190.51837

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Balkan Dwarf je $ 5.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $KEKEC je 39.06B, s ukupnom količinom od 39058000190.51837. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.09M.