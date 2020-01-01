The Baby Cheetah (ZOLA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u The Baby Cheetah (ZOLA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

The Baby Cheetah (ZOLA) Informacije Meet the cutest baby cheetah on SOLANA. Introducing $ZOLA, a groundbreaking meme token inspired by the newest star of the Cincinnati Zoo - a cheetah cub born on International Cheetah Day 2024! Just like our namesake, $ZOLA is set to sprint past the competition in the crypto landscape. BORN TO RUN Born at the Cincinnati Zoo's Mast Farm, our token carries the Swahili meaning of its name: "tranquil" - but don't be fooled. ZOLA will melt faces with its everlasting meme. Službena web stranica: https://zola-cto.com Bijela knjiga: https://whitepaper.zola-cto.com Kupi ZOLA odmah!

The Baby Cheetah (ZOLA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za The Baby Cheetah (ZOLA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 23.24K $ 23.24K $ 23.24K Ukupna količina: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M Količina u optjecaju: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 23.24K $ 23.24K $ 23.24K Povijesni maksimum: $ 0.00264846 $ 0.00264846 $ 0.00264846 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni The Baby Cheetah (ZOLA)

The Baby Cheetah (ZOLA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike The Baby Cheetah (ZOLA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZOLA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZOLA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZOLA tokena, istražite ZOLA cijenu tokena uživo!

ZOLA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZOLA? Naša ZOLA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ZOLA predviđanje cijene tokena odmah!

