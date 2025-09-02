Više o ZOLA

The Baby Cheetah Logotip

The Baby Cheetah Cijena (ZOLA)

Neuvršten

1 ZOLA u USD cijena uživo:

--
----
-0.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena The Baby Cheetah (ZOLA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:57:09 (UTC+8)

The Baby Cheetah (ZOLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00264846
$ 0.00264846$ 0.00264846

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-0.03%

-0.30%

-0.30%

The Baby Cheetah (ZOLA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZOLAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZOLA je $ 0.00264846, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZOLA se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, -0.03% u posljednjih 24 sata i -0.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Baby Cheetah (ZOLA)

$ 23.26K
$ 23.26K$ 23.26K

--
----

$ 23.26K
$ 23.26K$ 23.26K

999.81M
999.81M 999.81M

999,814,044.0
999,814,044.0 999,814,044.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Baby Cheetah je $ 23.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZOLA je 999.81M, s ukupnom količinom od 999814044.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.26K.

The Baby Cheetah (ZOLA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz The Baby Cheetah u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz The Baby Cheetah u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz The Baby Cheetah u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz The Baby Cheetah u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.03%
30 dana$ 0+11.77%
60 dana$ 0-91.00%
90 dana$ 0--

Što je The Baby Cheetah (ZOLA)

Meet the cutest baby cheetah on SOLANA. Introducing $ZOLA, a groundbreaking meme token inspired by the newest star of the Cincinnati Zoo - a cheetah cub born on International Cheetah Day 2024! Just like our namesake, $ZOLA is set to sprint past the competition in the crypto landscape. BORN TO RUN Born at the Cincinnati Zoo's Mast Farm, our token carries the Swahili meaning of its name: "tranquil" - but don't be fooled. ZOLA will melt faces with its everlasting meme.

Resurs The Baby Cheetah (ZOLA)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

The Baby Cheetah Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The Baby Cheetah (ZOLA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The Baby Cheetah (ZOLA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The Baby Cheetah.

Provjerite The Baby Cheetah predviđanje cijene sada!

ZOLA u lokalnim valutama

The Baby Cheetah (ZOLA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The Baby Cheetah (ZOLA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZOLA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The Baby Cheetah (ZOLA)

Koliko The Baby Cheetah (ZOLA) vrijedi danas?
Cijena ZOLA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZOLA u USD?
Trenutačna cijena ZOLA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The Baby Cheetah?
Tržišna kapitalizacija za ZOLA je $ 23.26K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZOLA?
Količina u optjecaju za ZOLA je 999.81M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZOLA?
ZOLA je postigao ATH cijenu od 0.00264846 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZOLA?
ZOLA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZOLA?
24-satni obujam trgovanja za ZOLA je -- USD.
Hoće li ZOLA još narasti ove godine?
ZOLA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZOLA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:57:09 (UTC+8)

