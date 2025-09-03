Više o $ANTY

Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:07:22 (UTC+8)

The AntiShifty ($ANTY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00350201
$ 0.00350201$ 0.00350201

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.09%

+5.91%

+5.91%

The AntiShifty ($ANTY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $ANTYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $ANTY je $ 0.00350201, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $ANTY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.09% u posljednjih 24 sata i +5.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The AntiShifty ($ANTY)

$ 24.79K
$ 24.79K$ 24.79K

--
----

$ 24.79K
$ 24.79K$ 24.79K

999.75M
999.75M 999.75M

999,753,135.785845
999,753,135.785845 999,753,135.785845

Trenutačna tržišna kapitalizacija The AntiShifty je $ 24.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $ANTY je 999.75M, s ukupnom količinom od 999753135.785845. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.79K.

The AntiShifty ($ANTY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz The AntiShifty u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz The AntiShifty u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz The AntiShifty u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz The AntiShifty u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.09%
30 dana$ 0+16.23%
60 dana$ 0+0.13%
90 dana$ 0--

Što je The AntiShifty ($ANTY)

$ANTY isn’t just a token—it’s a movement. Built on the Solana blockchain, $ANTY is the first anti-corruption meme coin dedicated to exposing financial fraud, political deception, and elite manipulation. 🔍 What Makes $ANTY Different? ✅ No Shifties Allowed – The first crypto project that calls out corruption instead of enabling it. ✅ Community-Driven – A decentralized army exposing fraud, one meme at a time. ✅ Viral & Unstoppable – Fueled by high-energy engagement, savage humor, and real-world impact. ✅ Solana-Powered – Lightning-fast transactions, low fees, and built for mass adoption. 💥 Join the $ANTY Revolution – If you’re tired of the lies, the frauds, and the rigged system, you’re already one of us.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

The AntiShifty Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The AntiShifty ($ANTY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The AntiShifty ($ANTY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The AntiShifty.

Provjerite The AntiShifty predviđanje cijene sada!

$ANTY u lokalnim valutama

The AntiShifty ($ANTY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The AntiShifty ($ANTY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $ANTY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The AntiShifty ($ANTY)

Koliko The AntiShifty ($ANTY) vrijedi danas?
Cijena $ANTY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $ANTY u USD?
Trenutačna cijena $ANTY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The AntiShifty?
Tržišna kapitalizacija za $ANTY je $ 24.79K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $ANTY?
Količina u optjecaju za $ANTY je 999.75M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $ANTY?
$ANTY je postigao ATH cijenu od 0.00350201 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $ANTY?
$ANTY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $ANTY?
24-satni obujam trgovanja za $ANTY je -- USD.
Hoće li $ANTY još narasti ove godine?
$ANTY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $ANTY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:07:22 (UTC+8)

