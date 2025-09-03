The AntiShifty Cijena ($ANTY)
The AntiShifty ($ANTY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $ANTYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $ANTY je $ 0.00350201, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $ANTY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.09% u posljednjih 24 sata i +5.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija The AntiShifty je $ 24.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $ANTY je 999.75M, s ukupnom količinom od 999753135.785845. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.79K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz The AntiShifty u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz The AntiShifty u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz The AntiShifty u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz The AntiShifty u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-1.09%
|30 dana
|$ 0
|+16.23%
|60 dana
|$ 0
|+0.13%
|90 dana
|$ 0
|--
$ANTY isn’t just a token—it’s a movement. Built on the Solana blockchain, $ANTY is the first anti-corruption meme coin dedicated to exposing financial fraud, political deception, and elite manipulation. 🔍 What Makes $ANTY Different? ✅ No Shifties Allowed – The first crypto project that calls out corruption instead of enabling it. ✅ Community-Driven – A decentralized army exposing fraud, one meme at a time. ✅ Viral & Unstoppable – Fueled by high-energy engagement, savage humor, and real-world impact. ✅ Solana-Powered – Lightning-fast transactions, low fees, and built for mass adoption. 💥 Join the $ANTY Revolution – If you’re tired of the lies, the frauds, and the rigged system, you’re already one of us.
Razumijevanje tokenomike The AntiShifty ($ANTY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $ANTY opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.