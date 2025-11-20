The Amazing Digital Circus Cijena danas

Trenutačna cijena The Amazing Digital Circus (TADC) danas je $ 0.00004777, s promjenom od 6.77% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TADC u USD je $ 0.00004777 po TADC.

The Amazing Digital Circus trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 47,803, s količinom u optjecaju od 999.95M TADC. Tijekom posljednja 24 sata, TADC trgovao je između $ 0.00004089 (niska) i $ 0.00005212 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00084215, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001835.

U kratkoročnim performansama, TADC se kretao -2.24% u posljednjem satu i +99.71% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu The Amazing Digital Circus (TADC)

Tržišna kapitalizacija $ 47.80K$ 47.80K $ 47.80K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 47.80K$ 47.80K $ 47.80K Količina u optjecaju 999.95M 999.95M 999.95M Ukupna količina 999,949,045.326007 999,949,045.326007 999,949,045.326007

