Thats Crazy (CRAZY) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Thats Crazy (CRAZY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Thats Crazy (CRAZY) Informacije

Alright, fam, get ready to vibe with the craziest meme token on Solana—"That’s Crazy"! Inspired by that iconic “wide-eyed cat” meme and the classic “Crazy” moment, this isn’t just a token; it’s a whole mood.

We’re bringing together internet culture, humor, and crypto innovation into one wild ride. Whether you’re here for the memes, the community, or just wanna be part of something totally out there, "That’s Crazy" is your new home.

Službena web stranica:
https://thatscrazy.xyz/

Thats Crazy (CRAZY) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Thats Crazy (CRAZY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 8.65K
$ 8.65K
Ukupna količina:
$ 999.99M
$ 999.99M
Količina u optjecaju:
$ 999.99M
$ 999.99M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 8.65K
$ 8.65K
Povijesni maksimum:
$ 0.00045882
$ 0.00045882
Povijesni minimum:
$ 0.00000514
$ 0.00000514
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0

Thats Crazy (CRAZY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Thats Crazy (CRAZY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CRAZY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CRAZY tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CRAZY tokena, istražite CRAZY cijenu tokena uživo!

CRAZY Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide CRAZY? Naša CRAZY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.