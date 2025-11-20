Tharwa USD Cijena danas

Trenutačna cijena Tharwa USD (THUSD) danas je $ 0.99842, s promjenom od 0.04% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije THUSD u USD je $ 0.99842 po THUSD.

Tharwa USD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,016,848, s količinom u optjecaju od 1.02M THUSD. Tijekom posljednja 24 sata, THUSD trgovao je između $ 0.995059 (niska) i $ 1.001 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.085, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.873839.

U kratkoročnim performansama, THUSD se kretao -- u posljednjem satu i -0.06% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Tharwa USD (THUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.63M$ 3.63M $ 3.63M Količina u optjecaju 1.02M 1.02M 1.02M Ukupna količina 3,632,209.999999999 3,632,209.999999999 3,632,209.999999999

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tharwa USD je $ 1.02M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju THUSD je 1.02M, s ukupnom količinom od 3632209.999999999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.63M.